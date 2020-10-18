"إداري طنطا" يلغي قرار المحافظ بتحصيل 15 ألف جنيه "دعاية انتخابية"

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حكماً بإلغاء قرار المحافظ رقم 1201 لسنة 2020، الذي يتضمن تحصيل مبلغ 15 ألف جنيه من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة، كرسوم مقابل الدعاية الانتخابية، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.

وتقدم عدد من المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بطعن على قرار محافظ الغربية، بفرض رسوم دعاية انتخابية على جميع المرشحين، بواقع 15 ألف جنيه من كل مرشح، يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات، إلا أن محكمة القضاء الإداري انتهت إلى عدم قانونية القرار.

وتضمن قرار المحافظ تكليف رؤساء المدن والأحياء، بتكثيف المرور، أثناء فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، للتأكد من احترام جميع المرشحين للمظهر العام للطرق والشوارع، وعدم وضع ملصقات دعائية على الحوائط وأعمدة الإنارة.

كما شدد المحافظ على عدم استخدام الجزر الوسطى، أو وضع لافتات انتخابية بها، وعدم حفر طبقة الأسفلت أثناء تثبيت الأعمدة الخشية، وتحصيل مقابل دعاية انتخابية من كافة المرشحين بنطاق الاختصاص، مبلغ 15 ألف جنيه، تسدد بالمركز التابع له، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.