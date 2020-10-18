سويسرا تفرض سلسلة إجراءات للحد من تفشي كورونا

أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، فرض سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الاثنين.

ووفقًا لبيان صحفي حكومي، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بات من الملزم على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة المتاحة للجمهور، مثل المتاجر ومكاتب البريد والبنوك والمتاحف والمكتبات والمرافق الرياضية والمطاعم، إلى جانب وسائل النقل العامة ومحطات السكك الحديدية والمطارات ومحطات الحافلات والترام والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وحضانات الأطفال.

كما حظرت الحكومة التجمعات لأكثر من 15 شخصًا في الأماكن العامة، مثل الساحات والشوارع والممرات والحدائق العامة، إلا أنه مع ذلك سيتم السماح بتنظيم المظاهرات بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية.