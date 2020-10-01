40 رحلة جوية من سويسرا لشرم والغردقة خلال الشهر الجاري

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن شركة "آيرسويز" السويسرية أعلنت تسيير نحو 40 رحلة جوية من سويسرا إلى كل من الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ خلال الشهر الجاري.

وأضاف لـ"الوطن" أن السياحة السويسرية هامة جدًا لمصر كون السائح السويسري من ذوى الأنفاق السياحي المرتفع كما أنها تمثل حافزا للعديد من دول الاتحاد الأوربى لتسيير رحلات طيران مماثلة إلى مصر.

وأشار "عثمان" إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مطار الأقصر خلال الأسابيع المقبلة، في استقبال رحلات الطيران العارض "الشارتر"، من العديد من دول العالم مثل اليابان وبلجيكا وإسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أنه سيتم السماح للسياح الوافدين عبر رحلات الطيران العارض بإجراء تحليل الـ PCR الخاص بكورونا في مطار الأقصر، أسوة بما يتم بمطارات الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم.

5300 سائح زاروا الأقصر خلال سبتمبر

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، أن عدد السياح الاجانب الذين قدموا من الغردقة إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والثقافية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضى عبر رحلات اليوم الواحد، بلغوا نحو 5300 سائح، لافتًا إلى أن هؤلاء السياح لم يقيموا بفنادق الأقصر، حيث إن زيارتهم تبلغ بضع ساعات، مضيفًا أن الرحلات اليومية ترتفع يومًا بعد يوم، نظرًا لأن العديد من السياح الأجانب الذين يزورون الغردقة حاليًا يفضلون زيارة الآثار الفرعونية الموجودة بالأقصر.

وأوضح عثمان أنه بالرغم من أن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بدأت اليوم، إلا أن التشغيل الفعلي لتلك الرحلات سيبدأ منتصف الشهر الجاري، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي حجوزات فعلية على الفنادق العائمة، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق العائمة التي تقدمت حتى الآن بطلبات للتشغيل بلغ نحو 35 فندقًا عائمًا من مجموع 286 فندقا، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من العديد من شركات السياحة الأوربية على حجز السفر من الأقصر لأسوان والعكس، عبر "الدهبيات"، وهي الفنادق العائمة الصغيرة التي تتكون من كابينتين وحتى 12 كابينة، وذلك بعد أن حصلت على تراخيص من محافظة الأقصر للعمل، لافتًا إلى أن هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.