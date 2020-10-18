داليا مصطفى: أجريت جراحة "سخيفة".. وأعود لاستكمال "في يوم وليلة"

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها خضعت خلال الماضية لإجراء عملية جراحية لإزالة كيس دهني من على الغدة، بعد أن عانت منه لفترة.

وأضافت لـ"الوطن"، بأن العملية كانت سخيفة للغاية، ولكنها الآن فى صحة جيدة وفي أيام النقاهة، وبعدها ستعود لتصوير أحدث أعمالها الدرامية مع المخرجة شيرين عادل، وهو مسلسل "فى يوم وليلة".

"فى يوم وليلة"، من بطولة أحمد رزق، وداليا مصطفى، وأيتن عامر، وصلاح عبد الله، ومحمد مهران، وولاء الشريف.

ويظهر أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث المسلسل، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي.

والمسلسل يسجل التعاون الثاني بين داليا مصطفى والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما سويًا مسلسل "تاجر السعادة" الذي قدمته مع الفنان خالد صاح منذ عدة سنوات.

يذكر أن "داليا" انتهت من تصوير فيلم "قبل الأربعين"، والتي قالت عنه في تصريحات صحفية سابقة، إنه شمل عوامل جذب كثيرة بداية من سيناريو العمل مختلف عن نوعية أفلام الرعب والتشويق، والإيقاع متمير للغاية، بالإضافة إلى أن جميع عناصر النجاح متوفرة فيه.

وعن دورها بالعمل قالت "داليا" إنها تجسد شخصية "ملك" والدة معتز هشام، ولديها العديد من المشاكل التي تسعى لحلها خلال العمل.