محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بسمنود والمحلة الكبرى

تفقد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، عددا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف مدن المحافظة، خلال جولة ميدانية مساء اليوم الأحد، رافقه خلالها نائبه، الدكتور أحمد عطا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بمدخل مدينة المحلة، والتي يجري تنفيذها بالجهود الذاتية، ومن المقرر افتتاحها نهاية هذا الأسبوع، وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين عن أهم مشاكل مدينة المحلة، موجهاً له الدعوة بالحضور إلى مكتبه وعرض مقترحاته.

وتفقد أعمال تطوير سوق طلعت حرب، الذي تم الانتهاء منه تمهيداً لنقل الباعة الجائلين إليه، وافتتاحه خلال أيام، كما تابع عمال تطوير ميدان محطة السكة الحديد بالمحلة، وتركيب "الإنترلوك" في الممشى المخصص للمارة، ورصف المنطقة المخصصة لانتظار السيارات، ورفع كافة الإشغالات في محيط الميدان.

وانتقل محافظ الغربية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، ومتابعة أعمال رصف الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية، بطول 1400 متراً، وبتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه، كما تابع آخر الاستعدادات داخل المجمع الصناعي، ووجه بسرعة خفض منسوب المصارف المائية لتتناسب مع منسوب الشوارع، كما وجه بتركيب بوابات داخلية بالمنطقة الصناعية لتنظيم عملية الدخول والخروج.

وأختتمت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود، والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، حيث أشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء واجهات المباني المطلة على المسار، وتوحيد اليفط الخاصة بالمحلات والتزام أصحابها بالحدود المخصصة لهم، وكذلك تركيب كاميرات المراقبة، وخلال التفقد استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين ووجه بحلها على الفور.

وتابع "رحمي" جهود الأحياء والمدن في رفع المخلفات، واستمرار حملات رفع القمامة من شوارع وطرق المحافظة، حيث تم رفع 40 طن قمامة من مساكن الشباب بـ"العجيزي"، التابعة لرئاسة حي أول طنطا.

واستمرت حملات جمع القمامة برئاسة مركز ومدينة السنطة، حيث تم تجميع 105 أطنان قمامة بالمدينة والوحدات المحلية التابعة، بينما تم في سمنود رفع 8 أطنان من القمامة، بواقع 2 طن في قرية "أبو صير"، و4 أطنان بمدخل قرية "ميت بدر حلاوة"، إضافة إلى 2 طن من أمام المدرسة الابتدائية بقرية "بنا أبو صير".