"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء فرع لجامعة دمياط في تنزانيا

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، لبحث عدد من الملفات، من بينها مناقشة قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة دمياط في دولة تنزانيا.

وأصدر مجلس الجامعة، في جلسته رقم 148، قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتطبيق ومراجعة الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة، وأكد على الأدوار الهامة التي تقوم بها اللجنة المشكلة.

كما أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة، برئاسة الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة تطبيق نظام التعليم الهجين، وكذلك الالتزام بالجداول الدراسية، وضرورة توجيه كافة المسئولين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تواجد الطلاب الذين ليس لديهم جداول دراسية بالكليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها تجاه الطلاب المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية، وذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة على كافة منسوبيها.

ووجه مجلس جامعة دمياط الشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب، لما بذلوه من جهود في الإعداد والتنظيم، للانتهاء من أعمال الجداول الدراسية، وكذلك الكشف الطبي، وإعداد تقارير وفيديوهات توعوية لمنسوبي الجامعة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات، من بينها:

- الموافقة على علاج إحدى طالبات الجامعة على نفقة الجامعة، بمبلغ يتجاوز 100 ألف جنيه، نظراً للحالة الصحية الحرجة لها، واتخاذ إجراءات الصرف قبل تاريخ 24 أكتوبر نظراً للحالة الطارئة.

- إحاطة المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء فرع للجامعة بدولة تنزانيا.

- الموافقة على نقل عدد 18 طالباً بكليات الهندسة المناظرة لكلية الهندسة بالجامعة، ممن يحملون مواد رسوب من الفرقة الأولى، وذلك مساهمة من الجامعة لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، مع تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بهذا الشأن.

- الموافقة على بدء الدراسة بقسم الدراسات العليا بكلية الحقوق على النحو التالي: دبلومة الدراسات العليا في القانون العام، ودبلومة الدراسات العليا في القانون الخاص، والسنة التكميلية للطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، ودرجة الماجستير في القانون، ودرجة الدكتوراه في القانون.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تكاتف كافة قيادات الجامعة لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية للعام الجامعي الحالي في ظل جائحة "كورونا".

والتقى رئيس جامعة دمياط، في وقت سابق اليوم، اللواء هشام الحفناوي، مسئول إدارة أمن الأفراد والمنشآت، وذلك لانتهاء فترة خدمته بالجامعة، بعد تعيينه نائباً لمدير أمن البحر الأحمر.