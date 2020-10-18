فاروق المقرحي بعد تعيينه بـ"الشيوخ": يا رب أكون قد ثقة الرئيس

قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن السيسي وضع ثقته في أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متابعًا: "يارب نكون قد الثقة دي، ونقف بجواره لبناء هذه البلد، ومحاربة الخارجين عن القانون في تركيا والدوحة ولندن".

وأضاف "المقرحي" في مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن اختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيسًا للمجلس أمر موفق، فهو قيمة وقامة ورجل قانوني دستوري وله باع في القوانين الدستورية، واُنتدب سابقًا في دولة عربية لحنكته، مشيرًا إلى اختياره من جانب أغلب النواب دون منافسة له بإجمالي أصوات 287 صوتًا.

وأثنى "المقرحي" على اختيار النواب للسيدة فيبي فوزي وكيلًا ثاني للمجلس، في ظل اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على إعطاء أولوية لمشاركة السيدات في الحياة السياسية، باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع، مشيرًا إلى انتخاب "فوزي" عن طريق 199 عضوًا.

وأوضح، أن المجلس لديه مهلة شهر لإعداد اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الشيوخ من أجل تقديمها إلى مجلس النواب، ولكن الجلسة الافتتاحية اليوم كانت تسير وفقًا للائحة مجلس النواب.

ولفت إلى أن الكشوف في أعضاء المجلس الحالي تشير إلى اختيار الدولة لأشخاص أصحاب كفاءة، موضحًا أن الحرص على اختيار 35 شابًا يحمل رسالة من الدولة المصرية مفادها دعم الشباب والتعرف على رؤيتهم من أجل تنمية مصر.

ولفت إلى توزيع الأعضاء في الفتر المقبلة على اللجان الداخلية للمجلس، مشيرا إلى نيته دخول لجنة الأمن القومي واللجنة الاقتصادية.