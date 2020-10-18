أمريكا: أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى فرض عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفع تلقائيًا.

وقال بومبيو في بيان أوردته قناة" الحرة " الأمريكية، إن تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1929، كما أن شراء أي أسلحة أو عتاد من إيران يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1747.

وأوضح الوزير أن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة".

وأضاف بومبيو إن تزويد إيران بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في المنطقة، ووضع أسلحة أكثر خطورة في أيدي "الجماعات الإرهابية والوكلاء"، وبالتالي تزايد التهديدات لأمن الدول المسالمة الأخرى، مضيفًا أن أي بلد يتحدى الآن هذا الحظر سيختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن.

كما شدد بومبيو على الآثار السلبية لبيع الأسلحة لإيران على الشعب الإيراني، مشددا أن هذا يعني تمكين النظام من تحويل الأموال بعيدًا عن الشعب باتجاه أهداف النظام العسكرية.