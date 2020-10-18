ارتفاعات قياسية لإصابات كورونا بعدد من الدول.. أمريكا في المقدمة

سجلت عدد من دول العالم ارتفاعات قياسية فى إصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعه الأخيرة وزادت حالات الإصابة بكورونا في العالم بأكثر من 400 ألف للمرة الأولى في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في زيادة قياسية في يوم واحد.

أمريكا تسجل أكثر من 70 ألف إصابة

وأعلنت سلطات الصحة الأمريكية، أمس السبت، تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة و70 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 217 ألفا و918 حالة، بعد تسجيل 1001 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 8 ملايين و28 ألفا و332 حالة، بعد تسجيل 70 ألفا و78 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

فرنسا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة

وسجّلت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في يوم واحد، وذلك بواقع 32 ألفا و427 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن هيئة الصحة العامة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بدء تفشي وباء "كوفيد-19" إلى 867 ألفا و197 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 33 ألفا و392 حالة، بعد وفاة 90 شخصا من المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

بريطانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة

و أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 150 حالة وفاة و16 ألفا و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي وباء "كوفيد-19" إلى 705 آلاف و428 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و579 حالة، وفق إحصاءات وزارة الصحة، بينما يقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الوفيات بلغ 58 ألفا و500 حالة مسجلة، على أساس أن إحصاء الوزارة لم يسجل آلاف الضحايا ممن ماتوا في منازلهم أو في دور الرعاية خلال الأشهر الأولى من الأزمة.

إيطاليا تسجل 11 ألف إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 47 حالة وفاة و10 آلاف و925 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية - في بيان أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 36 ألفا و474 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات التراكمي إلى 402 ألفا و536 حالة، شفي منهم 249 ألفا و127 شخصا، بينما يبلغ مجموع الحالات الإيجابية النشطة حاليا 116 ألفا و935 حالة.

ألمانيا تسجل 7830 إصابة جديدة بكورونا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 7830 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 356 ألفًا و387 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 33 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و767 حالة.

وتبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا في ألمانيا الآن حوالي 56 ألفًا و620 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 290 ألف حالة.

وأعلن مكتب الرئاسة الألمانية، دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة "دير شبيجل الألمانية" عبر موقعها الإلكتروني، عن متحدثة باسم مكتب الرئاسة قولها إن شتاينماير أجرى اختبار كورونا، لكن النتيجة لم تتوافر بعد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت، في وقت سابق اليوم، إن "بلادها ستفعل كل شيء لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل خارج عن السيطرة"، مضيفة أن "ألمانيا في مرحلة خطيرة للغاية من الوباء، منذ هذا الأسبوع".