78 ألف تصالح على مخالفات البناء ومتحصلات 384 مليون جنيه بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح في مخالفات البناء، خاصةً بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن لما بين 35 و50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال طلبات التصالح في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح بنسبة 25%، من خلال كارت "الفيزا".

وكشف محافظ كفر الشيخ، في تصريحاته اليوم الحد، عن أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، بلغ 77 ألف و723 طلباُ، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها، سواء رسوم التقديم أو جدية التصالح، بلغت 384 مليون و206 آلاف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجَّه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.