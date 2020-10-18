"تنسيقية شباب الأحزاب": سنعد "ورقة سياسات" لبحث مشاكل الواحات البحرية

عقد مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب ندوة بعنوان "المشاركة حق وواجب وطني.. مجلس نواب 2020" في مدينة الواحات البحرية .

أكد أعضاء التنسيقية في الندوة التي استضافتها كبار العائلات في قرية القصر بالواحات البحرية وحضرها عدد من المواطنين، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب لكل مواطن لأن إتمام الاستحقاقات الانتخابية من شأنها إرساء دعائم الديمقراطية ودعم الاستقرار وخطة الدولة في التنمية الشاملة.

وأعرب كبار العائلات عن شكرهم العميق لأعضاء التنسيقية عن عقد ندوة بهذا العنوان في الواحات البحرية، كما وعد أعضاء التنسيقية بعمل ورقة سياسات تبحث مشاكل الواحات وتضع حلول وذلك لعرضها على الجهات المختصة في السلطة التنفيذية.

جاءت ندوة "المشاركة حق وواجب وطني.. مجلس نواب 2020" في إطار حملات التوعية التي تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وسبق وأن استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشرية والعبابدة بمدن حلايب وأبورماد وشلاتين جنوب البحر الأحمر، مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بترحاب كبير.

وحمل شباب القبائل الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من 50 سيارة دفع رباعي تقدمت السيارات التي استقلها أعضاء التنسيقية، ورددوا هتافات "تحيا مصر" و"عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واستمع شباب التنسيقية خلال الاستقبال لمشكلات ومطالب أهالي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وقال أعضاء التنسيقية للأهالي إنهم جاءوا لأخر نقطة في الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب لعرض برنامجهم السياسي علي أبناء مصر الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم، لافتين إلي أن التنسيقية ستكون علي اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وابورماد للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان في الخمس سنوات القادمة في حال فوزهم بالانتخابات.

وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد علي دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية يومي ٢٤ و٢٥ اكتوبر لاختيار نائب يعبر عنهم في الفترة المقبلة.

وأشاد شباب حلايب بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدرة شبابها علي مناقشة كل القضايا السياسية والاقتصادية والإجتماعية بموضوعية ووازع وطني خالص.

ونظم أهالي الشلاتين مؤتمرا جماهيريا لأعضاء التنسيقية لعرض برنامجهم السياسي علي شباب ومشايخ العائلات.