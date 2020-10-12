خبير: توكل كرمان صنعت إمبراطوريتها وتركت اليمن دولة فاشلة

قال جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إن الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، كانت على اتصال بالسفارة الأمريكية خلال فترة ثورات الربيع العربي، وكان لديها دورًا مرسومًا له، لتلعبه من أجل تصعيد المعارضة ضد الحكومة آنذاك والرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأضاف محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، ان مهمتها كانت تتلخص في جمع الأموال واستلام التمويل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية وتوزيعها على الشباب في إطار مخطط الربيع العربي.

وتابع، ان الربيع العربي كان يشمل عددًا من الدول العربية وكانت اليمن واحدة من هذه الدول، حيث كانت تستهدف تأجيج مشاعر الشباب والتحريض، وكان لها دورًا بارزًا في توزيع الأموال على الشباب التي حصلت عليه من قطر والسفارة الأمريكية وهو ما يتعارض مع مفهوم الناشط السياسي والمفاهيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأردف، أن كرمان خلقت امبراطورية خاصة بها في تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يفضح نهج الإدارة الأمريكية آنذاك وكذلك يفضح حقيقة تنظيم الإخوان بأن هناك مخطط ضد المنطقة وتخدم السياسات الأمريكية وسياسات الإخوان التي كانت تهدف إلى تفتيت المنطقة وإثارة الفوضى وهذا ما حصل بالفعل.

وأوضح، انه جرى الكشف عن كل تلك الأمور من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي سربتها الإدارة الأمريكية الخاصة بهيلاري كلينتون وزير خارجية إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وبالتالي يجب أخذها في الحسبان لأنها ذات موثوقية كبيرة وهي تعتبر إدانة لإدارة الديموقراطيين آنذاك والإخوان وتوكل كرمان.

ولفت، إلى أن اليمن بات يحتاج إلى الدعم والمساعدة بسبب المأساة التي عاشها على إثر الفوضى التي حدثت في عام 2011، حيث أصبحت دولة فاشلة وذلك بسبب توكل كرمان التي اهتمت بجمع الثروة في أنقرة وواشنطن وتركت الشباب ولم تقدم أي شيء