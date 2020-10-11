السيسي: مصر استهلكت غطاءها النقدي في حرب اليمن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تنمو بالعمل والجهد والفكر، وتستطيع أن تتقدم للأمام بفضل الله سبحانه وتعالى: "مصر أنا حاططها قدام عيني، وبقول للمصريين حطوها قدام عينيكم كلكم يا مصريين يا مسؤولين يا مفكرين يا مثقفين، حافظوا على استقرار الدولة دي هتطلع لقدام وتنمو وتكبر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنّ النمو السكاني تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، فعدد سكان مصر في عام 1804- 1805، خلال عهد محمد علي، كان 4 ملايين نسمة، وكان هناك 4 ملايين فدان.

وتابع: "كل فرد كان يقدر يشتغل في فدان، لو اعتبرنا إن الشعب المصري كله في سن العمل، رغم إن كان فيه أطفال وكبار سن وشباب، الناس كانت تقدر تشتغل وتاكل عيش بغض النظر عن حالة الفقر اللي كانت موجودة".

وواصل: "الغطاء النقدي بتاع مصر راح امتى؟، راح من 1962 لـ1967 في حرب اليمن، كان من أكبر الغطاءات النقدية في العالم، ولكن استهلك في حرب اليمن".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.