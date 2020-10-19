محافظ دمياط تشكل لجنة لإعادة وضع القيم الإيجارية للوحدات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأحد، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى والذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير مديرية الاسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرى إدارات الميزانية والأملاك والحسابات والتخطيط العمرانى والشئون القانونية وخدمة المواطنين وممثلى فرع هيئة الأبنية التعليمية والمديرية المالية.

وبدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجان تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بخصوص حصر الوحدات التابعة لصندوق الخدمات الصناعية وما تم تنفيذه من إجراءات بشأن استغلال الوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بدمياط والتى كانت مخصصة كسكن إدارى وتم تسليمهم للوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط.

كما ناقشت المحافظ كافة بنود المقايسات التقديرية الخاصة بعمليات الصيانة والترميم ل٥ عمارات للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الزنارى بالعنانية، إذ وجهت بإعادة المعاينة ودراسة المقايسات التى تم تقديمها فى هذا الشأن .

وأصدرت المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة وضع القيم الإيجارية للوحدات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بدمياط الصادر لها قرار إخلاء والمقدم بشأنها طلبات تجديد ، كما بحثت عوض محاور المقترح المقدم بشأن استغلال المساحة المتبقية من مبنى وحدة الإطفاء بشارع فكرى زاهر لإنشاء مبنى تجارى أو سكنى على مساحة ٢٤٠ م٢ لصالح المحافظة بعد مراجعة كافة الاشتراطات المقررة فى هذا السياق والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وتابعت المحافظ الموقف الحالى بالمشروعات التى تقوم بتنفيذها مديرية الإسكان وذلك لإنشاء ٢ عمارة إسكان اقتصادى وأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج و عمارة إسكان للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة أبو العلا بفارسكور بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية، وكذلك إنشاء ٢ عمارة سكن استثمارى بمدينة رأس البر وعمارة أخرى بمدينة دمياط.