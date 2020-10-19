اليوم.. هيئة مكتب الأطباء الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها 

تعقد هيئة مكتب نقابة الأطباء الجديدة أول اجتماع لها اليوم الإثنين، عقب التشكيل الأخير لها، بحضور كل من الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام للنقابة، والدكتورة نجوى الشافعي وكيلة المجلس، والدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق، والدكتور جورج ناشد أمين عام مساعد، والدكتور عمرو فاروق، أمين صندوق مساعد.

ومن المقرر أن تنظر الهيئة عددا من الموضوعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة العمل المقترحة لها.

وكان قد تم انتخاب هيئة المكتب، بتربيطات مسبقة، كانت الأغلبية فيها لتيار المستقبل الذي يتزعمه الدكتور أسامة عبدالحي، الذي تولى منصب الأمانة العامة لمجلس النقابة، وتم التصويت عليها في اجتماع مجلس النقابة الأخير.

شهدت جلسة اجتماع مجلس نقابة الأطباء، أجواء ساخنة الأخيرة، بعد اعتراض عدد من الأعضاء المحسوبين على تيار الاستقلال، على مبادرة اتحاد المهن الطبية بشراء 30 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بحوالي مليار جنيه وبسعر المتر خمسة آلاف جنيه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، حدوث تصرفات لا تليق بمجلس الأطباء خاصة من الدكتور محمد عبد الحميد في هذا الشأن، وتم الرد عليه من قبل أعضاء المجلس، بتساؤل: "كم أهدر من أموال تقدر بملايين في العائمة بالبحر الأعظم وشراء شقق بقصر العيني بأسعار غير مناسبة وبالمخالفة للإجراءات على سبيل المثال لا الحصر"، على حد زعمها.

َوأكدت المصادر، أن الدكتور حسين خيري استمر في امتناعه عن توقيع القرار التنفيذي لمجلس نقابة الاطباء في ٩/١٨ /٢٠٢٠ بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة لفحص الوضع المالي للنقابة خلال الخمس سنوات المنتهية.

وأوضحت المصادر أنه، تم تشكيل مقرري اللجان النقابية، وجاء مقرري اللجان، في لجنة المنشأت رشوان شعبان، والشباب الدكتور أحمد السيد، ولجنة الرواد الدكتور محمد سلامة، واللجنة العلمية الدكتورة رانيا العيسوى، واللجنة الاجتماعية ايمان سلامة، واللجنة الخارجية، د. محمد الأكشر، ولجنة التحقيق، الدكتور جورج ناشد، والتأديبية الدكتور أسامة عبد الحي ، ولجنة حقوق الإنسان، د. محسن عزام، واللجنة الاستئنافية، عن الأطباء د. محمد سلامة وعن النقابة د. أبو بكر القاضي، واللجنة النقابية الوزارية د. إبراهيم الزيات.