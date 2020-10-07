"نعي العريان وأزمة سفر ".. كواليس الإطاحة بعضوين من مجلس نقابة الأطباء

كواليس وتفاصيل كثيرة وراء قرار إسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، بعد تغيبهم عن حضور جلسات المجلس لأكثر من 3 جلسات متتالية، "الوطن" تتبعت أسباب القرار وعلمت من مصادر مطلعة، أن مجلس النقابة فوجئ بسفرهم لخارج البلاد دون إخطار النقابة، وعدم الاعتذار عن حضور جلسات المجلس.

وأوضحت المصادر، أن الأزمة ظهرت بعد غياب الدكتور محمود عرفة مقرر اللجنة الإعلامية عن أداء مهامه الفترة الماضية، بعد أزمة نشر الأمين العام السابق، نعيا للإخواني الراحل عصام العريان، ما أثار غضب كثير من الأطباء، واتهام عرفة بنشر النعي، وتبين بعد ذلك سفره خارج البلاد، وأن الدكتور إيهاب الطاهر هو من قام بذلك، وتبين أن عرفة كان قد حرر توكيلا لطاهر للقيام بعمله، وهو أمر غير قانوني، بحسب المصادر.

وحاولت نقابة الأطباء التواصل مع الفائزين بأعلى أصوات بعد الأعضاء المسقط عضويتهما، وأشارت المصادر إلى أنه تبين سفر إحدى الفائزات للخارج أيضا، وما زالت النقابة تنتظر اعتذارها أو تأكيد حضورها وتسلمها مهام عملها، كما أنه سيتم تصعيد اثنين من الفائزين بعدهما.

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة في اجتماعه الأخير وافق على إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس، وهم الدكتور محمود عرفة والدكتور أحمد صلاح، لسفرهم للخارج دون إخطار النقابة، وتغيبهم عن حضور اجتماعات مجلس النقابة أكثر من 3 مرات.

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه وفقا للائحة النقابة، يتم إسقاط عضوية المجلس حال عدم حضور العضو اجتماعات المجلس 3 مرات متتالية، أو 5 مرات متقطعة دون عذر يقبله المجلس، مضيفا: "أن النقابة أخطرت الزملاء بإسقاط عضويتهم ولم يقدموا أعذار، فسيتم تصعيد من حصل على أعلى أصوات انتخابيهم بعدهم، وتعمل النقابة على إخطارهم خلال الفترة الحالية وموافقتهم على استكمال المدة".

بحث تصعيد عشوب ومقعد بدون بديل حتى الآن

وأشار القاضي، إلى أنهم طبقوا قانون النقابة، حيث تنص المادة 28، على أن "يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وللمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله".

وأكد أنه سيتم تصعيد الدكتور مصطفى عشوب مدرس مساعد بعين شمس، على مقعد الدكتور محمود عرفة، أما مقعد الدكتور أحمد صلاح، لم يتم حسمه حتى الآن، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تصعيد الدكتور محمود أبو عيطة، إلا أنه حاليا خارج البلاد أيضا، فتم التواصل مع الدكتورة أميرة وفوجئ المجلس بسفرها للخارج ولم تقدم اعتذار حتى الآن، وما زالت النقابة تنتظر ردها، مؤكدا أنه في حال اعتذارها سيتم تصعيد الدكتور محمد عبد الناصر.