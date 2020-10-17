تفاصيل جلسة اجتماع مجلس نقابة الأطباء الأخير: مشاحنات واتهامات متبادلة

شهدت جلسة اجتماع مجلس نقابة الأطباء، أجواء ساخنة بالأمس، بعد اعتراض عدد من الأعضاء المحسوبين على تيار الاستقلال، على مبادرة اتحاد المهن الطبية بشراء 30 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بحوالي مليار جنيه وبسعر المتر خمسة آلاف جنيه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، حدوث تصرفات لا تليق بمجلس الأطباء خاصة من الدكتور محمد عبد الحميد في هذا الشأن، وتم الرد عليه من قبل أعضاء المجلس، بتساؤل: "كم أهدر من أموال تقدر بملايين في العائمة بالبحر الأعظم وشراء شقق بالقصر العيني بأسعار غير مناسبة وبالمخالفة للإجراءات على سبيل المثال لا الحصر"، على حد زعمها.

َوأكدت المصادر، أن الدكتور حسين خيري استمر في امتناعه عن توقيع القرار التنفيذي لمجلس نقابة الاطباء في ٩/١٨ /٢٠٢٠ بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة لفحص الوضع المالي للنقابة خلال الخمس سنوات المنتهية.

وأوضحت المصادر أنه، تم تشكيل مقرري اللجان النقابية، وجاء مقرري اللجان، في لجنة المنشأت رشوان شعبان، والشباب الدكتور أحمد السيد، ولجنة الرواد الدكتور محمد سلامة، واللجنة العلمية الدكتورة رانيا العيسوى، واللجنة الاجتماعية ايمان سلامة، واللجنة الخارجية، د. محمد الأكشر، ولجنة التحقيق، الدكتور جورج ناشد، والتأديبية الدكتور أسامة عبد الحي ، ولجنة حقوق الإنسان، د. محسن عزام، واللجنة الاستئنافية، عن الأطباء د. محمد سلامة وعن النقابة د. أبو بكر القاضي، واللجنة النقابية الوزارية د. إبراهيم الزيات.

كما امتنع د. ابراهيم الزيات عن التعليق علي تساؤل حول أموال 130 من الأطباء الضائعة في مشروع إسكان نقابة أطباء الدقهلية، وهو رئيس مجلس إدارة المشروع أثناء شغله نقيب أطباء الدقهلية.

وأعلنت المصادر، أنه تم اتخاذ قرار بزيادة مصروفات قيد الأطباء الجدد إلى 500 جنيه دون تفرقة بين خريجي الكليات الخاصة والحكومية باعتبار أن النقابة على مسافة واحدة من كل الأطباء.

وكانت النقابة أعلنت عن اختيار المجلس في جلسته الأخيرة، تشكيل هيئة مكتب جديدة، مؤكدة فوز كل من الدكتور أسامة عبد الحى أمينا عاما للنقابة، والدكتورة نجوى الشافعى للوكالة، والأمين العام المساعد للدكتور جورج ناشد، والدكتور أبو بكر القاضى كأمين الصندوق دكتور، والدكتور عمرو فاروق، أمين صندوق مساعد.

وعلمت "الوطن" أن انتخاب هيئة المكتب جاءت بتربيطات مسبقة، كانت الأغلبية فيها لتيار المستقبل الذي يتزعمه الدكتور أسامة عبدالحي، الذي تولى منصب الأمانه العامة لمجلس النقابة، وتم التصويت عليها.