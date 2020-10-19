إصابة طفل إثر سقوط عامود إنارة بطوخ.. والأهالي: "متهالك"

أصيب طفل بالصف الثالث الابتدائي إثر سقوط عامود إنارة عليه بإحدى قرى طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز طوخ بسقوط عامود إنارة بقرية منشأة العمار أسفر عن إصابة طفل.

انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث، وتبين أن الطفل في الصف الثالث الابتدائي وتم إبلاغ الإسعاف ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

واكد عدد من الأهالي أن هناك العديد من الأعمدة المتهالكة وتحتاج إلى صيانة وتغيير حفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبها أشارت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، إلى أن العامود يتبع الإنارة العامة، موضحة أن السبب وجود لافتة لأحد المرشحين أعلى العامود وأثناء سير سيارة ارتطمت باللافتة فسقط العامود على الطفل وتم تحرير محضر إثبات حالة بالأمر.

في وقت سابق قال اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر إنه تم إعادة زرع أحد أعمدة الإنارة مرة أخرى على طريق شبين القناطر – كفر حمزة بمنطقه آثار تل اليهودية عقب قيام إحدى السيارات بالاصطدام بالعمود، ما أدى إلى سقوطه أرضا وقطع التيار الكهربي.

أضاف رئيس المدينة أنه تم ضبط السيارة والسائق وإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بإعاده زرعه وتوصيل كابلات الإنارة ومراجعة صيانة كامل الطريق والاطمئنان على الإنارة للمنطقة باعتباره المدخل الرئيسي لمدينة شبين القناطر، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة الإنارة العامة للطريق العام ومدخل طريق عبيد الواصل لقريتي كفر الشوبك والمريج ومدخل عزبة أيوب حيث تمت أعمال صيانة الطريق بالكامل في وقت سابق.