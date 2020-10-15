أخبار البنوك.. إجراءات الحصول على قرض لاب توب من بنك ناصر قبل الدراسة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، الذي يختلف عن غيره في ملامح الدراسة، إذ يعتمد بشكل كبير على الدراسة الإلكترونية، ما يجعل الطلاب بحاجة لتوفير جهاز لاب توب يكون خاصا بهم، حتى يستطيعوا أن يقوموا بالتحصيل الدراسي للمناهج.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، قرض اللاب توب، لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستعرض "الوطن في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض اللاب توب من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك كما يلي:

المستندات المطلوبة

- خطاب ترشيح من جهة التدريب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن "اسم المرشح، رقم المرشح القومي، الرقم التأميني لطالب القرض، قيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله".

- عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل، على أن يكون معتمدا من المعهد القومي للاتصالات.

- إيصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

الإجراءات المطلوبة

- إرسال صور مما يلي عبر البريد الإلكتروني للمبادرة DigitalEgyptYouth@nti.sci.eg:

- يرسل البنك بريدا إلكترونيا للمتدرب لتحديد موعد تسليم أصول المستندات بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية، ويستلم المتدرب خطابًا موجهًا لبنك ناصر الاجتماعي للبدء في إجراءات الحصول على القرض وجهاز الكمبيوتر المحمول.

- يتخذ بنك ناصر الإجراءات اللازمة مع المتدرب لاستيفاء المستندات، وكذلك الإجراءات اللازمة من الضامن والتوقيع على ملف التمويل بالبنك.

- يسلم البنك المتدرب خطابا موجهًا للجهة صاحبة عرض سعر جهاز حاسب آلي محمول، يفيد بموافقة البنك على تسليمه الجهاز، على أن يقوم البنك بصرف تكلفة الجهاز للجهة صاحبة عرض السعر.