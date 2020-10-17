أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض بـ1.5 مليون جنيه من بنك مصر

يتعرض الكثير من المواطنين إلى العديد من المواقف التي تجعلهم في حاجه إلى الحصول على مبلغ مالي كبير، حتى يتمكّنوا من قضاء احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ما دفع العديد من البنوك إلى تقديم عدد من القروض الشخصية لمساعدتهم، ويقدم بنك مصر قرض المليون ونصف للمواطنين وبدون ضامن.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المزايا والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف المليون جنيه من بنك مصر، كالتالي:

مزايا القرض الشخصي والشروط المطلوبة

- تصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام.

- مدة التقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب، و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، و5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- قد تصل مدة السداد إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.

- يحصل العملاء على قيمة القرض بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يمنح القرض الشخصي للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- لا يُشترط وجود ضامن للعميل للحصول على القرض الشخصي.

- يمكن الحصول على قروض من البنوك الأخرى.

- يتمّ إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب عند الحصول على قرض شخصي.

المستندات المطلوبة

- يستوفي العميل شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- استيفاء العميل بطلب الحصول على القرض من البنك وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وتكون سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

ويقدم بنك مصر العديد من القروض بدون الحاجة إلى ضامن، وتختلف مجالات التمويل بين تمويل الحصول على السيارات والتمويل العقاري والقروض الشخصية، كما أنَّه يوفر شهادات ادخارية بأسعار فوائد تنافسية.