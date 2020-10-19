تخصيص 896 متراً أملاك دولة لإنشاء محطة صرف "المطيعة" بأسيوط

أعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قبل قليل، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض "أملاك دولة"، بحوض داير الناحية في قرية "المطيعة"، التابعة لمركز أسيوط، تبلغ مساحتها 896 متراً مربعاً، لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط اجتماعه لشهر أكتوبر الجاري، في وقت سابق مساء الأحد، برئاسة المحافظ اللواء عصام سعد، وبحضور سكرتير عام المحافظة، اللواء الدكتور حسين الجندي، والسكرتير العام المساعد، المهندس نبيل الطيبي، ومديري مديريات الخدمات، وإدارات المرور والحماية المدنية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.

وأضاف المحافظ أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على تشكيل لجنة لدراسة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بمدينة أسيوط ومراكزها، لمواجهة الزحام على محطات الغاز القائمة حالياً، وضمن خطة الدولة للتوسع في استخدامات مصادر الوقود النظيفة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمدارس والمنشآت التعليمية، للوقوف على سير العمل بها، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس "كورونا"، حفاظاً على صحة الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي.

كما وجه رؤساء المراكز والأحياء على ضرورة المتابعة الميدانية والتفتيش على كافة المؤسسات التعليمية، ومتابعة بدء الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس، وتركيب بوابات التعقيم، فضلاً عن متابعة رفع الإشغالات من محيط المدارس والمنشآت الحكومية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات ومنع التراكمات وتوزيع صناديق القمامة على أماكن التجمعات.

ووجه "سعد"، خلال الاجتماع، بضرورة المضي قدماً في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، والمتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، للوقوف على تلقي طلبات المواطنين، وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقًا للقانون، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة.