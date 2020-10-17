محافظ أسيوط: لجان متابعة وتفتيش على المدارس لمتابعة سير الدراسة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف لجان المتابعة الميدانية والتفتيش على المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقوف على انتظام الدراسة وسير العمل بأول يوم دراسي في العام الجديد، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ، أنه قام بتفقد بعض المدارس خلال الأيام الماضية بقرى ومراكز المحافظة بصورة مفاجئة للتأكد من إنهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس لاستقبال الدراسة مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التأكد من وجود بوابات التعقيم واستكمال اعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار اعمال التعقيم بصفة مستمرة، والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدارس حفاظًا على صحة وسلامة العاملين وأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم والخاصة بنظام سير الدراسة وتحديد ايام الدراسة للفرق الدراسية والمراحل المختلفة مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية، قبل وبعد اليوم الدراسي والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة في حالة ظهور اية حالات اشتباه بين الطلاب أو العاملين والاستعانة بالزائرة الصحية بالمدارس كما وجه المحافظ قيادات المديرية بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة، والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه حفاظاً على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد اجتماع مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومديري العموم للتأكيد على تنفيذ كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي، ونهو كافة التجهيزات وتنفيذ الكتب الدورية والوزارية الصادرة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس، وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين مع الاستمرار في إقامة معارض الزي المدرسي والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة .