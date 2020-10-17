محافظ أسيوط: استلام 144 مدرسة جديدة بتكلفة 284.2 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيًا والجار العمل بها بلغت 144 مدرسة بطاقة 2166 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت 284.2 مليون جنيه، والتي يجرى تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

وأشار "سعد"، اليوم، إلى انه تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم، من خلال الانشاءات الجديدة للتغلب على كثافة الفصول فانه تم استلام 34 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائياً حتى 1 يوليو 2020 بطاقة 485 فصل دراسي بتكلفة 155.5 مليون جنيه، كما يجرى العمل في 23 مدرسة أخرى بتكلفة 128.8 مليون جنيه.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائيا في الفترة من 1يوليو 2019 حتى 30 يونيه 2020 بلغ 65 مدرسة جديدة، بإجمالي عدد فصول 1032 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت 386.3 مليون جنيه، مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمة حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا استمرار خطة المحافظة والمضي قدمًا في خطة التوسع بالمدارس الجديدة.

وأوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم طرح 40 مدرسة جديدة، وجار إنهاء إجراءاتها وتجهيز 19 مدرسة للطرح بالإضافة إلى أنه جار إنهاء إجراءات إصدار قرارات التخصيص لـ28 مدرسة جديدة بقوة 450 فصل دراسي، فضلا عن استكمال خطة الهيئة فب التوسع بإنشاء وتجهيز مدارس جديدة .