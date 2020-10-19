البابا يبحث خدمة الكنيسة بـ"دير مواس ودلجا" ويكتب عن "الوصية التاسعة"

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا أغابيوس، أسقف ديرمواس ودلجا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جرى أثناء اللقاء بحث عددٍ من الأمور الرعوية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا للخدمة بالكنائس والأديرة القبطية، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

وكان البابا تواضروس الثاني، كتب افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة تحت عنوان " الوصية التاسعة".

ويحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية soft copy في صيغة pdf بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، صورًا للبابا تواضروس الثاني وعددًا من مطارنة وأساقفة الكنيسة خلال صلوات تدشين كاتدرائية العذراء مريم وبشاير الخير 3 وكنيسة مارجرجس والشاطبي وذلك خلال يومي 8 و10 أكتوبر الجاري على التوالي.

وأكد البابا في افتتاحية المجلة، أننا بحاجة إلى فهم تلك الوصية جيدًا فهي لا تخص القاضي والمحكمة فقط إنما الشهادة هي ما تقوله في حق الآخر طوال الوقت سرًا أو جهرًا سواء بفمك أو كتابتك أو من خلال وسائل التواصل الحديثة.

كما وضع البابا اختصارًا لهذه الوصية فى عبارة ذهبية من كلمتين وهي "محبة الحقيقة"، مشيرًا إلى انه منذ دخول الخطية إلى العالم وصار العالم لا يحب الحقيقة ولا يؤمن بنفعها له.

وفي ختام مقاله دعا البابا إلى ضرورة أن تكون محبة الحقيقة هي التي تشكل حياتنا.