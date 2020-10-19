ارتفاع عدد مستفيدي "تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون أسرة خلال أكتوبر

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي، أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة، مشيرة إلى أنّ إجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليارات ونصف سنويًا، بمتوسط مليار ونصف شهريًا.

ووبحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن اليوم، نشرته على موقعها الرسمى، أنَّ مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ 2 مليون و173 ألف و963 مستفيد حتى منتصف أكتوبرالجارى، مقابل 2 مليون و44 ألفًا و734 شخصًا، منتصف سبتمبر، وهو ما يعني ارتفاع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل هذا الشهر، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و173 ألف و963 منتصف أكتوبر مقابل مليون و240 ألفًا و968 جنيها الشهر الماضي.

وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 398 ألفا و841 جنيها حتى منتصف أكتوبر، وهى نفس أعداد مستفيدي الشهر الماضي، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وكشفت "التضامن"، أنَّ الدراسات التي قيمت أثر البرنامج أوضحت أنَّ أهم مميزات البرنامج تتمثل في تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر، وتعزيز الربط الشبكي بين الوزارات، والميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي، وتطوير قدرات أكثر من 68 ألفًا من العاملين بالحكومة، و2.26 مليون طفل من أسر "تكافل وكرامة" مسجلين بالمدارس.

رفع مستوى الالتحاق بالدراسة

وأكدت "التضامن"، أنّ "تكافل وكرامة" يعد البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرًا، حيث أسهم في خفض معدلات الفقر ونجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة.

وأشارت إلى أن هناك 2.26 مليون طفل من أسر "تكافل وكرامة" مسجلين بالمدارس و2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتمّ تغطيتهم بالرعاية الصحية، كما أسهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة فهناك 28% من بطاقات البرنامج تمّ توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة.