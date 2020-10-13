التضامن: تحمل نفقات التعليم الجامعي لـ7000 طالب متميز من أسر "تكافل"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على ملفات الفقر متعدد الأبعاد، وتعمل الوزارة لكي لا يورث الفقر من الآباء إلى الأبناء، ولذلك قدمت الدولة دعما نقديا مشروطا بالتعليم لكي تستثمر في الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تدخلات لرفع معيشة مستوى الأسرة.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الوزارة تشجع الأطفال للحصول على فرص تعليم جيدة، لافتة إلى أن أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة حصلوا على درجات مرتفعة في التعليم، رغم ظروفهم الصعبة، مشددة على أنهم حصلوا على منح لاستكمال الجامعة، موضحة أن الوزارة ستدعم مليون طالب وطالبة من الأسر التي لا تحصل على برنامج "تكافل".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ليها قاعدة بيانات تشمل 32 مليون مواطن، موضحة أن الوزارة تأخذ الأكثر فقرا ثم الأقل، بالإضافة للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي للحصول على نتائج الطلاب، لكي تتكفل الوزارة بنفقات الدراسة دون أن يحصل الطالب نفسه على مبالغ مالية.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها ربط مع وزارات أخرى، مثل التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والعدل، مؤكدة أن الوزارة تريد حماية هذه الأسر الأولى بالرعاية وتنميتها، ومن المنتظر أن يعمل هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم.

وأوضحت، أن قرار دفع نفقات الطلبة المتميزين في التعليم الجامعي من برنامج "تكافل" يتضمن حوالي 7 آلاف طالب، وسوف تدعم الوزارة طلاب مدارس المجتمع، بها 28 ألف طالب، وهي في مواقع نائية لا يوجد بها مدارس نظامية، لافتة إلى أن الجهل يؤدي إلى الفقر، والفقر يؤدي إلى الجهل، والتعليم يمنح فرصة أكثر للعمل، وهو مفتاح التنمية الرئيس.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها القدرة للوصول إلى مئات الآلاف من المسجلين على قاعدة البيانات، لافتة إلى أن الطالب عندما يذهب لدفع المصروفات سيقولون له إنها دُفعت، مؤكدة أنه سيتم إرسال رسالة على هاتف كل طالب من الطلبة الذين يشملهم قرار دفع نفقة التعليم الجامعي.

وكشفت أن هناك ممارسات سلوكية غريبة، وإذا تم معاقبة الشخص سيرتدع الكثيرون، بالإضافة إلى وعي الأسرة.