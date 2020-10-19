حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة بدسوق وتطوير مصيف بلطيم

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات للنظافة ورفع كفاءة الإنارة وتطهير خطوط الصرف الصحي، خلال الساعات القليلة الماضية، في الوقت الذي شهد فيه مصيف بلطيم حملات ليلية لإعادة تجميل المدينة، تنفيذاً لتعليمات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بإعادة المظهر الجمالي لمدن المحافظة.

وأشرفت رئيس مركز ومدينة دسوق، المهندسة عايده ماضي، على حملات النظافة الليلية بأحياء المدينة، ورفع الإشغالات، خاصةً بحي شمال دسوق، كما تابعت أعمال صيانة وتركيب كشافات "ليد" في عدد من شوارع المدينة.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، العميد هاني محمد عبد القوي، حملات النظافة والتجميل بالفترة المسائية، والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بعدم وضع إشغالات مخالفة، واستمع لمشكلاتهم، مؤكداً على حل جميع المشاكل للصالح العام، بما لا يخالف القانون، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجارية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري باعتبارها مدينة سياحية.

وتشهد مدن وقرى كفر الشيخ أعمال تطوير مختلفة، تشمل رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، ووجه "نور الدين" رؤساء مراكز ومدن المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.