حبس فتاة وشقيقها 4 أيام بتهمة قتل عجوز وإلقائها في الترعة بالغربية

قررت النيابة العامة، حبس ربة منزل وشقيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل عجوز وسرقتها في محافظة الغربية، ووجهت تهمة القتل العمد والسرقة للمتهمين.

وكشفت تحريات المباحث، أن ربة منزل وشقيقها نفذا الجريمة لسرقة 4 آلاف جنيه، وأن المجني عليها تملك عقارًا في مركز بسيون بالغربية، واستأجرت سيدة شقة لديها، ثم استعانت بشقيقها لسرقتها وقتلها.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين حاولا قتلها بالسم، لكنهما فشلا في ذلك، ليقررا قتلها خنقا وإلقائها في "ترعة".

وتلقى مركز شرطة بسيون، بمديرية أمن الغربية، بلاغال من عامل، يفيد بتغيب جارته، 61 عاما، ربة منزل، مُقيمة بشقة بعقار بدائرة المركز، بمفردها؛ لتواجد نجلها خارج البلاد.

وتوصلت تحريات فريق البحث، المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية، إلى امتلاك المتغيبة للعقار محل إقامتها، وأجرت شقة بالطابق الأرضي بذات العقار إلى ربة منزل، وتواجدها صحبتها في وقت معاصر لاختفائها.

وأكدت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "مستأجرة الشقة المشار إليها، وشقيقها من الأم.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدافا وضبطا، واعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقرا باستدراج المجني عليها للشقة المستأجرة لربة المنزل، ودس مبيد حشري لها ببعض المأكولات، إلا أنها تناولت جزء بسيط منه دون إصابتها بشيء.

وأضاف المتهمان، أنهما عاودا استدراج المجني عليها مرة أخرى إلى ذات الشقة، وخنقاها بالأيدي، فأوديا بحياتها، واستوليا على مفتاح شقتها، وسرقا مبلغ 4 آلاف جنيه من داخلها، وعقب ذلك قاما بلف الجثة ببطانية ونقلها باستخدام "توك توك" خاص بالمتهم الثاني، وتخلصا منها بإلقائها بأحد المجاري المائية.

واستخرجت الجثة من الترعة، بإرشاد المتهمين، وضبط المبلغ المالي المستولى عليه والتوك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة.