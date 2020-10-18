حبس طالبة وخطيبها بتهمة سرقة والدتها بمصر الجديدة

قرر قاضي التجديد بمحكمة مصر الجديدة، حبس طالبة جامعية وخطيبها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة منزل والدة الأولى.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة اتفقت مع خطيبها لسرقة مشغولات ذهبية تمتلكا أمها بهدف الزواج وشراء شقة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تمكنا من سرقة 20 قطعة ذهبية و17 ألف دولار من شقة الأم بالنزهة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنتها وصديقها لتدبير نفقات الزوا ومازالت النيابة العامة تستمع لأقوال المتهمين فى الواقعة .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة النزهة بتلقيه بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غويشة - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب - 17 ألف دولار - 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) طالبة جامعية وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من (صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة) وأقرت برغبتهما فى الزواج، وقد اختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالاستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى (33 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط (4) هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائها من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.