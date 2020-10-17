جهود "الداخلية" خلال أسبوع.. أبرزها ضبط 70960 قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام:

جرى استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (355) متهم، وبحوزتهم (15 قطعة سلاح ناري – 26 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض).

ضبط (25) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3495) حكم قضائي متنوع.

ضبط (376) قضية متنوعة أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت الجهود عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط (25) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – دمياط – الشرقية - كفرالشيخ - المنيا - أسيوط - أسوان) بإجمالي مضبوطات (24) قطعة سلاح ناري (9 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش– 3 مسدس- 8 فرد ناري – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وسبق اتهام المذكورين في العديد من القضايا أبرزها "إستعراض قوة- سلاح ناري ومخدرات - سرقات بالإكراه"، كما أن أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

جرى ضبط (1076) قطعة سلاح نارى (1 رشاش – 83 بندقية آلية – 155 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 77مسدس – 760 فرد محلى الصنع – 1528 طلقة مختلفة الأعيرة – 1229 قطعة سلاح أبيض).

وجرى ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (15 مسدس– 20 طلقة مختلفة الأعيرة– أدوات وأجزاء التصنيع).

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

ضبط (12) تشكيل عصابى، ضموا (31) متهماً، ارتكبوا (52) حادث سرقة متنوع.

ضبط (118) قضية أحداث.

إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (55) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وجرى ضبط مرتكبيها بإجمالي (89) متهماً.

في مجال تنفيذ الأحكام:

جرى تنفيذ (480040) حكم قضائى، وذلك على النحو التالي:

- (2070) حكم جناية.

- (170369) حكم حبس.

- (234738) غرامة.

- (72863) مخالفة.

في مجال الأمن الإقتصادي:

القضايا التموينية: ضبط (8867 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالي:

- ضبط (137) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (961 اسطوانة بوتاجاز)، تقدر قيمة الغاز المدعم (129735) جنيه.

- ضبط (13) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (171060 لتر) لبيعها في السوق السوداء.

- ضبط (8717) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1360,308) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (271) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت (104,279) طن، وكذا ضبط (122) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (128٫096) طن.

قضايا التيار الكهربائي:

- ضبط (70960) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (49476282) جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1743) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة على النحو التالي:

(141) قضية ضرائب عامة، كشف (136) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (249) قضية فى مجال الجمارك، (11) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (380) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (567) حكم قضائي، (234) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (14) قضية في مجالات مكافحة جرائم (إتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي)، (11) قضية في مجالات (إختلاس المال العام والإستيلاء عليه، إحتيال مصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1980158281 جنيه مصري)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (1598) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2 متهمين) إرتكبوا واقعة "نشل".

قضايا المصنفات:

ضبط (138) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

ضبط (869) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (717) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (97) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف ( التعدى بالردم )، (112) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (188) قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (470) لنش سياحى.

في مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا):

ضبط (6422) قضية تموينية متنوعة.

غلق (2254) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط (134) قضية مقاهى مخالفة.

في مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 8961 سائق نقل جماعي).

في مجال مكافحة المخدرات:

ضبط (1273) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1398) متهم.. وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (214٫98 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (210٫957 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (23٫113 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (29٫853 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الفودو، وزنت (573 جرام).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,381 كيلو جرام).

عدد (52792) قرص مخدر مختلف الأنواع.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهمين .. بمضبوطات بلغت (830 كيلو جرام).

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (146874) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (29089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 21 قيادة تحت تأثير مخدر، 5135 موقف عشوائي).

في مجال أمن الموانئ:

ضبط (20) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (89) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).

في مجال الأمن السياحي:

ضبط (1363) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.