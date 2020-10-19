طقس الاثنين مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 30

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء مع هبوب رياح نشطة، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على الجنوب.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 28

دمياط العظمى 32 والصغرى 28

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 25

العريش العظمى 33 والصغرى 25

طابا العظمى 35 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29

الفيوم العظمى 34 والصغرى 25

بني سويف العظمى 35 والصغرى 25

المنيا العظمى 35 والصغرى 24

أسيوط العظمى 36 والصغرى 34

سوهاج العظمى 37 والصغرى 25

قنا العظمى 37 والصغرى 26

الأقصر العظمى 37 والصغرى 34

أسوان العظمى 38 والصغرى 28

الوادي الجديد العظمى 36 والصغرى 27

حلايب العظمى 34 والصغرى 29