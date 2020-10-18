"الأرصاد" للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية من الثلاثاء وحتى الجمعة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء إلى الأحد المقبل، موضحا أن الأرصاد أوضحت ذلك في بيان أصدرته بأن هناك حالة من عدم الاستقرار، وهذه هي أول حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات عديدة.

وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن السواحل الشمالية الغربية ستتعرض إلى أمطار في مطروح والسلوم وستكون غزيرة وقد تمتد الأمطار إلى الوجه البحري أما شمال ووسط سيناء قد تتعرض إلى سيول، خاصة مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الذي يليه.

وأشار مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظة القاهرة ستشهد سقوط الأمطار خفيفة متوسط من الأربعاء وتزداد الغزارة مع نهاية الأسبوع، مؤكدا أن بيان الهيئة احترازي لكل الجهات المسؤولة والمعنية داعيا المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

ولفت مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد إلى أن فصل الشتاء لم يبدأ لذا يجب ارتداء الملابس شبه الشتوية بعد انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى لليوم وساعات الليل مطالبا المواطنين بالمتابعة الدورية للنشرة الجوية.

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع الخبراء أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).