الأرصاد: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية.. ودرجة الحرارة 35 بالقاهرة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه متبقي أسبوع على بداية فصل الخريف، ولذلك نجد تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، خصوصا فترات الليل اكثر من فترات النهار، مشددا على استمرار تكون الشبورة خصوصا وأن نسب الرطوبة مرتفعة، وتبدأ الشبورة تزيد الأيام المقبلة.

وشرح شاهين أن درجات الحرارة الصغرى كلما قلت كلما كانت فرص تكون الشبورة أكبر، مشيرا إلى أن تكون الشبورة اليوم أعاق حركة الطرق إلى حد ما بسبب الرؤية المنخفضة التي تسببت بها الشبورة المائية، خصوصا على الطرق الزراعية، ولكن سرعان ما تتحسن الرؤية على الطرق الساعة 7 صباحا.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه على المسافرين على الطرق القيادة بهدوء قدر المستطاع خلال فترات تكون الشبورة، موضحا أن درجات الحرارة 35 درجة على القاهرة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وكشف شاهين أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية مابين 36 و37 درجة والوجه البحري والقاهرة 35 درجة ومحافظات شمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد تصل لـ41 درجة، مؤكدا على أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة خصوصا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين.

وشرح شاهين أن منخفض الهند الموسمي بدأ ينخفض في شبه الجزيرة العربية، وبدأ يؤثر علينا مرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا، مؤكدا على أن الرطوبة لن تقل إلا مع بداية فصل الخريف.

ولفت شاهين إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلان ومهيئان لعميات الصيد والملاحة ومنطقة جنوب سيناء وخليج السويس تشهد نشاطا للرياح، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس.