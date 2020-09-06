الأرصاد: غدا تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا غدا الإثنين، وعن حالة الرياح يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة على مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار، فيتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20%، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

ونوهت بأنه بداية من يوم الإثنين ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصل إلى 36 درجة مئوية، وستتراوح درجة الحرارة بين 35 و33 درجة مئوية على القاهرة من الثلاثاء حتى الخميس.

أما المناطق الجنوبية فتسجل درجات الحرارة من 44 إلى 45 درجة مئوية، وسيكون الطقس معتدلًا بالسواحل الشمالية وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و31 درجة مئوية.

طقس الإثنين 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.