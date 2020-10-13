القباج توجه فريق التدخل بالتحقيق في واقعة تعذيب أطفال دار الفتوح

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لكشف ملابسات الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول دار الفتوح بالحي 11 بالشيخ زايد بالقرب من السويقة ومكتب الصحة.

وذكر البوست: "ده مش صوت مجرمين بيتم تعذيبهم.. ده صوت أطفال في الدار.. منعرفش ليه ولا إيه اللي ممكن يكون سبب هذا الذعر اللي في صوت الأطفال دي"،

يذكر أن فريق التدخل السريع هو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية "الأيتام، المسنين، ذوي الإعاقة، المشردين، الأشخاص بلا مأوى الأطفال والنساء والكبار" الموجودين في الشارع، موضحًا أنَّه تمّ إنشاء الفريق في أكتوبر عام 2014 ولديهم فرق على مستوى الجمهورية وهي التي تساعدنا باستمرار على التدخل وإجراء التدخلات العاجلة والسريعة في أي مشكلة من المشاكل على مستوى الجمهورية على مدار الساعة.

وقال حسني يوسف، مدير مشروع أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج أطفال بلا مأوى هو بشراكة مع صندوق تحيا مصر، وتقوم به وزارة التضامن وذلك باهتمام من القيادة السياسية، وتوجيه رعاية خاصة وبتعاون من كل الجهات المسؤولة معنا.

وأضاف أن الجهود كثيرة والبرنامج يعمل في 13 محافظة، بـ 17 فريقا متحركا بالشارع، مشيرا إلى أن هناك خطة جغرافية بالأماكن التي يتواجد فيها الأطفال أو الكبار في وضعية الشارع، وذلك بالإضافة إلى البلاغات التي ترد عن طريق باب الشكاوى في مجلس الوزراء أو الخط الساخن في الوزارة 16439 أو خط نجدة الطفل، أو على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزراة نفسها.

واستكمل، أن فرق العمل يتم انتقاءهم بدقة ويمرون على اختبارات وأنه لابد أن يكون مؤمن بهذه القضية بالإضافة للتدريب ورفع قدراتهم على كيفية التعامل في هذه الحالات، ويكون منهم أخصائي نفسي، اجتماعي، أنشطة، مسعف، ومسؤول عن إدارة الحالة نفسها.