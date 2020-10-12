القباج: أنفقنا 1.5 تريليون جنيه في 5 سنوات على الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أنفقت في ملف الدعم النقدي فقط 18.5 مليار جنيه، بعد ما كانت في مطلع عام 2014، حوالي 3.6 مليار جنيه، أي تضاعف الإنفاق حوالي ست مرات، وإجمالي الإنفاق السنوي في برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع بعض الشركاء الآخرين، تصل إلى 34 مليار سنويا.

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن هذا بالإضافة إلى 240 مليار جنيه للمعاشات التأمينية، وعندما تم تطبيق العلاوات الخمس زادت هذه القيمة بحوالي 35 مليار جنيه، موضحة أنه حال جمع ما تقدمه الوزارة وشركائها فهذا يتخطى الـ300 مليار جنيه سنويا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أنفقت تريليون ونصف في ملف الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، خلال الخمس سنوات الماضية، مشددة على أن هذا المرئي والموثق، لأن الحماية المجتمعية التي تنفذها الدولة بها جزء غير مرئي وغير موثق، مثل ما تنفقه الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الدينية، وتبرعات القطاع الخاص.

وأوضحت القباج، أن الوزارة حاليا تسعى لعمل قاعدة موحدة لكل الأعمال في ملف الحماية الاجتماعية، لضمان وصول التغطية إلى كل المواطنين، تحت منظومة حماية مجتمعية موحدة، وهذا جزء من مشروع مصر الرقمية، وتنظيم العمل التنموي وترشيد الموارد، و التوجيه والقاعدة الموحدة سوف تفيد الناس والدولة.

وأشارت إلى أن ذلك يساهم في مساعدة الدولة على الوصول لأشخاص لا يحصلون على الخدمة أو أن تكون مناطق جغرافية "منسية"، معقبة: "مفيش حد إن شاء الله منسي"، وسوف تفيد الدولة في معرفة المتسربين من التعليم، والمطلقات، والمسنين، وسيكون المواطن أكثر ثقة في منظومة الدولة، ويشعر أنه يلجأ للدولة في الوقت اللازم، وسوف يفيد الدولة أيضا في مسألة ترشيد الموارد.