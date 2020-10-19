خام غرب تكساس يرتفع 0.39% في بداية التعاملات الأسبوعية

شهدت أسعار النفط خام غرب تكساس الأمريكي، ارتفاعا خلال بدء التعاملات الأسبوعية، ليسجل 41.04 دولارا للبرميل، بنسبة ارتفاع 0.39%.

يأتي هذا الارتفاع، بعد انخفاض الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، خصوصا بعد إعلان زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول بسبب انتشار الموجه الثانية.

وارتفعت الأسعار بداية الأسبوع الماضي بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفي، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأعلن الرئيس الأمريكي، شفائه تماما من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به بأقل من أسبوع، وبالرغم من ذلك لم ترتفع أسعار النفط مرة أخرى.

وكان "ترامب"، أعلن في وقت سابق عبر تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مستشفى عسكري.

فيما أظهرت نتائج اختبار كورونا لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس، سلبية، وعدم إصابتهما بـ"كوفيد -19"، إذ خضعا للفحوصات بعد التأكد من إصابة "ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وسجلت الأسعار حينها، ارتفاعًا بعد إعلان خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفي، وعودته إلى مقره في البيت الأبيض وبداية ممارسته لمهامه.

وقال شون كونلي، الطبيب الخاص بدونالد ترامب، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكَدًا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وقال ستيفن إينس، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسيفي، إشارة إلى الرئيس الأمريكي: "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد، إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرّض للفيروس".

وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا، وبعد أنباء مغادرة ترامب المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا.