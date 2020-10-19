مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"الوطن": تدهور حالة صائب عريقات بسبب كورونا

أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، تدهور الحالة الصحية لكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "شعث" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "كنا متفائلين مساء أمس، لكن صباح اليوم تدهورت حالته الصحية، ربنا يكون معاه ويشفيه".

وأشار الدكتور نبيل شعث، إلى أن "عريقات" أجرى عملية جراحية باستبدال رئة في أمريكا، ويصعب على جسده تأثير "كوفيد 19".

ونقل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، في سيارة إسعاف، من منزله في الضفة الغربية إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات، أنه جرى نقل "عريقات" إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعلاج من "كوفيد-19"، بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

وفي وقت سابق أمس، وافقت إسرائيل على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين في أحد مستشفياتها، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وكشف صائب عريقات، يوم الجمعة، أنه يعاني من أعراض "صعبة"، بعد أن إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن هذا نتيجة "عدم توفر مناعة عندي نتيجة زراعة الرئة، مشيرا إلى أن الأمور "تحت السيطرة".

وقال عريقات، 65 عاما، نائب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة، على "تويتر"، إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل، بعد يوم من تأكيد إصابته بالفيروس.

وألغى "عريقات" جميع الاجتماعات والمواعيد، وهناك قلق متزايد بشأن حالته، نظرا لعملية الزرع التي أجراها في الرئة عام 2017.

يذكر أن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو في حركة فتح، أقوى فصائل المنظمة، ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود، ولاسيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

وإلى جانب عمله كمفاوض مخضرم، يعتبر عريقات من أبرز المستشارين للرئيس محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات.