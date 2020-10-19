محافظة القاهرة: القضاء على 80% من العشوائيات بالعاصمة

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة تمكنت من القضاء على 80% من المناطق العشوائية غير الآمنة بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أن يناير المقبل سيشهد إعلان إخلاء القاهرة من المناطق العشوائية غير الآمنة، وتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة تبدأ الأسبوع المقبل فى نقل سكان عدد من المناطق العشوائية إلى مشروعات الإسكان مثل الأسمرات والمحروسة.

وتابع أنه سيتم استكمال نقل سكان شمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر، وسيدي فرج بروض الفرج وبعض مناطق اسطبل عنتر والجبخانة فى مصر القديمة وهى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الإنتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020.

وأشار عوض إلى أن محافظة القاهرة قطعت شوط كبير فى إزالة العشوائيات غير الآمنة بدعم من الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يتابع يوميا ملف العشوائيات، ونقل الأسر إلى وحدات سكنية مجهزة بالكامل من فرش وأثاث.

نقل المستحقين لوحدات حضارية

وأكد أنه قبل الإخلاء لسكان العشوائيات يتم نقل المستحقين إلى مساكن حضارية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وشدد على أنه تم تسكين أكثر من 24 ألف أسرة بمشروعات الإسكان الجديدة، بعد انتشالهم من العشوائيات، وذلك اتضح فى الأسمرات 1 و 2 و3، والمحروسة 1، وأهالينا 1، وروضة السيدة زينب.

ومن جانبه، أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، القرار رقم 4275 لسنة 2020 بشأن رسوم الاستعلام عن موقف تراخيص العقارات والوحدات السكنية بأحياء العاصمة.

ونص القرار على أنّه يتم ذلك نظير رسم 100 جنيه لكل طلب استعلام، على أن يتم منح إفادة خلال أسبوع من تقديم الطلب بشأن موقف العقار أو الوحدة السكنية.

كما نص القرار على أنّه "تقرر تقديم خدمة الكشف والاستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للوقوف على موقف المخالفات المسجلة عليها وموقفها من الترخيص وذلك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف الأحياء".