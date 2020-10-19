السبت.. حفل ختام مبادرة الحفاظ على الطبيعة بمكتبة الاسكندرية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الاكاديمي بمكتبة الإسكندرية، احتفالية، السبت المقبل، في ختام مبادرة "الحفاظ على الطبيعة: أسلوب حياة والتزام إنساني" بالتعاون بين المكتبة ووزارة البيئة، والتي تستهدف طلاب الجامعة للتعريف بالجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة وعلى رأسها اتفاقيات ريو الدولية.

وقالت مصاد المكتبة إن حفل الختام سيشهد عرض الطلاب أفكار مشروعاتهم المختلفة التي تخدم اتفاقيات ريو الدولية، مشيرة إلى تقسيم الطلاب المشاركين في المبادرة وهم حوالي 80 طالبًا وطالبة من جامعتي الإسكندرية ودمنهور، إلى ثماني مجموعات عمل تحت إشراف الأكاديميين من كليات العلوم و الزراعة و زراعة سابا باشا بجامعة الاسكندرية، وذلك بعد حضورهم عددًا من المحاضرات النظرية تم تقديمها من قبل كوكبة من الخبراء المصرين في مجالات البيئة.

وتتضمن الجزء النظري قيام الطلاب باقتراح أفكار لمشروعات علمية تم تنفيذها عملياً وسيتم عرض تلك المشروعات أمام لجنة علمية من وزارة البيئة لتقييمها والإعلان عن أفضل ثلاثة مشروعات علمية، ومن المتوقع إجراء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، مداخلة أونلاين في ختام المبادرة.

يذكر أن المبادرة جرى تدشينها إيماناً من مكتبة الإسكندرية بأهمية تعاون المكتبة كأحد مؤسسات الدولة الوطنية مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ برامج التوعية الخاصة بالقضايا البيئية والاتفاقيات الدولية ، كما تأتي ايمانا من المكتبة بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع واهتماما منها بإكسابهم مهارات علمية وإبداعية وتفكير علمي ومنهجي حتي يستطيعوا مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العصر.

جدير بالذكر ان برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية ينظم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، وهذه البرامج هي "برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا) منذ عام 2002 وبرنامج "رابطة شباب الصفوة "الموجه لطلاب الجامعة منذ عام 2006 وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة" الموجه الي الطلاب الافارقة الدراسين بجامعة الاسكندرية منذ عام 2011 وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة بالقاهرة" الموجه الي الطلاب الافارقة الدراسين بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بسفارة المعرفة لمكتبة الاسكندرية منذ عام 2016.