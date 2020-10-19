"داغر" يحيي ذكرى محمد فاروق: "شارك في أمير البحار ومات قبل ما يشوفه"

أحيا الفنان حسام داغر، الذكري الـ 11 لوفاة الفنان محمد فاروق، ونشر صور له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "حسام" علي الصورة، قائلاً، "الذكري السنوية لرحيل صديقي الطيب الممثل الجميل محمد.. يااه سنين جريت هوا .. فاكر أيام مركز الإبداع و بروفاتنا مع أستاذ خالد ومسرحية قهوة سادة.. فاكر لما اتصل هنيدي علي أستاذ خالد جلال، واحنا في الجزائر بنعرض مسرحيه قهوة سادة، و قالوا عاوز حسام داغر ومحمد فاروق معايا في فيلمي الجديد أمير البحار، وأنا وأنت طرنا من الفرحة".

وأضاف حسام داغر: "فاكر أيام تصويرنا الفيلم في الغردقة واسكندرية، لما جيتلي أنت وفراج قعدتوا معايا كام يوم لما جدتي ماتت، وأنا بصور ومرضتش تسيبني لوحدي.. فاكر لما وديتني جامع المرسي أبو العباس وفضلت تقرأ الأوراد هناك".

وتابع الفنان: "فاكر لما كنت تقابلني في جامع السيدة زينب، وندعي ونقرأ الفاتحة ونطلب التوفيق من ربنا، وتطلب البركة منها، وتقولي أنا وأنت أصلا من نفس الحي السيدة زينب ولازم تزورها علطول.. فاكر الخروف اللي دبحته أنت و ثروت ووزعته بعد أول قبض ليك من أمير البحار، واقولك طب هاتلك أنت حاجة ليك، تقولي الفلوس دي بتروح لصحابها".

واستطرد حديثه: "فاكر لما تعبت مننا بليل علي القهوة ورحت المستشفي بس شخصوك غلط ومعرفوش أنها جلطة، وقلنا لفراج يبات معاك علشان كان أقرب حد ساكن جمب القصر العيني، وأنت طلبت منه يجيبلك جلابية تنام بيها، وشغلت الراديو علي إذاعة القرآن الكريم ونمت.. فاكر لما أنا وصلت المستشفى الصبح الساعة 9، وكنت جايبلك الفطار سندوتشات فول وطعمية سخنة اللي بتحبها، وقابلني فراج علي السلم أول ما شافني وقالي فاروق تعيش أنت".

وأوضح حسام داغر: "أنا ضربته علي وشه فاكره بيهزر وقلتله الحاجات دي مفيهاش هزار، ولقيته انفجر في العياط قدامي، وقالي والله العظيم ما بهزر، ورميت الآكل من أيدي، وجريت أتاكد من أي حد، لقيت حمزه العيلي متماسك وقالي امسك نفسك ولازم نبلغ أهله".

وواصل "داغر" حديثه عن ذكرياته مع الراحل محمد فاروق: "فاكر لما جرينا بيك للمدافن وسط عياط وذهول الناس، وهنيدي كان في الطريق بيحاول يلحقنا، وفي الآخر قلتله دفنا خلاص وأنا سامع صوت بكاه في التليفون، وبيقول النعش طاير مع السلامة يا فاروق.. عرضنا الفيلم ساعتها بعد وفاتك والناس ضحكت من قلبها ومحدش يعرف إننا كنا بنبكي كلنا علشان مكنتش معانا ومشوفتوش".

واختتم حسام داغر: "ناس كتير متعرفش أنك توفيت أصلا .. عارف ليه؟، لأنك حقيقي عايش وسطنا و دايما فاكرينك.. في فيلم كوكو كانوا بيقولوا إن الميتين في عالم الأموات لما بيتنسوا ويبطلوا اللي عايشين يحكوا عنهم، ساعتها بس بيموتوا الموتة الحقيقية، علشان كده هنفضل دايما فاكرينك وبحكي عليك.. وحشتني يا روقه يا كازامولي يا أطيب خلق الله".