محمد هنيدي عن مسرح مصر: "كلهم شطار.. ياريت مندورش على الإفيه بس"

قال الفنان محمد هنيدي، إن البعض يستخف بالأدوار الكوميدية، لكنها يجب الاهتمام بها، ووضع نصا لها، كاشفًا عن رأيه في مسرح مصر، "كلهم شطار وموهوبين، ولكن لازم يتكتب شغل كويس يعيش مع الناس.. الإفيه كدة كدة هيجي، لكن مش ندور على الإفيه بس".

وأضاف "هنيدي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on e"، أنه بالنسبة لأدواره في أفلام الكارتون، فهو يحب جميع أدواره، لأنه منذ صغره يحب الإذاعة، وكان يستمع إلى البرامج الإذاعية مثل "أبلة فضيلة"، وغيرها، لافتا إلى أن أول عمل كارتوني له، كان "لاين كينج"، وفيما بعد "تيمون وبومبة".

وأشار الفنان، إلى أنه حصل على 10 آلاف جنيه، للانتهاء من دوره في مسلسل "تيمون وبومبة" في 10 أيام فقط، وبالفعل استطاع أن يفعل ذلك، ثم جاءت بعدها باقي أدواره في الأعمال الكارتونية، مشددًا على ضرورة عمل الدوبلاج باللهجة المصرية، لأنها أهم اللهجات في المنطقة.

من ناحية أخرى، ذكر هنيدي، أن لديه أكثر من 8 ملايين متابع، "هنحتفل قريب بالعشرين مليون"، لافتا إلى أنه بعد ظهور التكنولوجيا أنشأ حسابا وأحب الموضوع جدا لأنه يوجد به تواصل مباشر مع الجماهير، ويعرف رأي الجمهور مباشرة في أعماله، وفي بعض الأحيان يرسم البسمة على وجوههم من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار إلى أن أصدقائه يتفاعلون معه، مثل محمد صلاح، أو أحمد السقا، وغيرهم، موضحا أن البعض يكتب تعليقات "سخيفة"، أو يضايقه، ولكنه لا يعمله "بلوك".

ولفت إلى أن بعض المتابعين طلبوا عمل جزءا ثانيا من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وطلب منهم 100 ألف "ريتويت"، فتم إعادة تغريد التدوينة أكثر من هذا العدد، مشددا على أن "السوشيال ميديا" مهمة جدا، كما ذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل"، حققت نجاحا كبيرا، وفي الأيام الحالية يعمل على مشروعا جديدًا.