محمد هنيدي: كان نفسي أطلع ضابط شرطة.. عنصر الطول وقف في الموضوع

قال الفنان محمد هنيدي، إنه يشجع الزمالك، وزوجته تشجع الأهلي، معقبا: "اللي عايز يشجع الزمالك هينبسط ولكن أحترم اللي بيشجع الأهلي"، مشددًا على أنه يحب كرة القدم كثيرا، والأهلي والزمالك ناديين كبيرين، كما أنه يحب من لاعب الزمالك "بن شرقي"، وأيضا "شيكابالا".

وتحدث "هنيدي" عن طفولته خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "on"، أنه كان يحب "سندوتشات الفول بالبيض"، موضحا أنه يمكن أن يقوم من النوم ويتناول الطعام ليلا.

من ناحية أخرى، ذكر الفنان أنه يخشى الأدوار المرتفعة ولديه فوبيا منها، معقبا: "عندي فوبيا من الأدوار العالية"، ولكن لا يخشى الكلاب، ولا الفئران، موضحًا أنه إذا لم يكن ممثلا، فكان يرغب في أن يصبح ضابط شرطة، معقبا: "بس عنصر الطول وقف في الموضوع".

وعرضت الإعلامية لميس الحديدي، على الفنان محمد هنيدي، بعض الصور وطلبت منه التعليق عليها، وكان منها صورته في الطفولة، حيث علق ساخرا: "إعلان لفانلة داخلية"، ثم علق: "الصورة دي أتذكر أنها كانت في القناطر الخيرية أو جنينة الحيوانات.. وطفل منطلق ومنتشر ومعايا موز.. وفرحت أوي لأن الصورة دي لسة شايفها قريب، وخدودي كانت عظيمة"، لافتا إلى أنه كان يحب حضور الأفراح كثيرا.