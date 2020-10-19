فيديو.. وكيل "الشيوخ": نلت ثقة زملائي رغم كوني امرأة وقبطية

قالت النائبة فيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، إنّها تأمل هي وباقي أعضاء مجلس الشيوخ في فصل تشريعي متميز، والجميع يهدف لعودة مجلس الشيوخ، مشددة على أنّ تغيير اسم مجلس الشيوخ بعدما كان مجلس الشورى، لن يكون تغيير مسمى فقط.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بعودة مجلس الشيوخ، ليضم نخبة من العلماء والمتخصصين، كما كان حريصا على ضم تخصصات مختلفة وقامات رفيعة من العلماء والإعلاميين والعسكريين، متابعة: "أمس الأحد شهد عرسا رائعا، وكانت جلسة إجرائية تمت برقي وصورة مشرفة جدا".

وأضافت فيبي، أنّها ترشحت لمنصب وكيل المجلس وفازت به، مشيرة إلى وجود تمثيل قوي للمرأة داخل مجلس الشيوخ.

وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أنّ فوز امرأة بمنصب وكالة المجلس، أمر مهم جدا، كما أنّه يعد إنجاز يحسب للمرأة المصرية، وذلك بعد نحو قرن من الزمان.

وتابعت فيبي، أنّ طلبها الترشح على مقعد وكيل مجلس الشيوخ، كان مفاجأة للجميع كونها امرأة، موجّهة الشكر لزملائها وزميلاتي النواب، ممن وثقوا بقدرات المرأة.

واستكملت وكيل مجلس الشيوخ، أنّها امرأة قبطية من دائرة انتخابية خارج القاهرة، ومن حزب ليس هو حزب الأغلبية، إذ إنّها تمثل حزب الشعب الجمهوري.

اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي: دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، ويؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصاديةيؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ، في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.