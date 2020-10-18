مسلم: مجلس الشيوخ يُعمق الممارسة الديمقراطية.. والجلسة الأولى مبشرة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن عودة مجلس الشيوخ يُساهم في تعميق الممارسة الديمقراطية والحياة السياسية في مصر، كما ذكر أن مناقشات مجلس الشيوخ للقوانين تكون أهدى وأعمق، فعدد المجلس قليل يصل لـ 300 نائب، عكس مجلس النواب الذي يصل عدد أعضائه 600 نائب.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن التنوع في مجلس الشيوخ كبير للغاية سواء من حيث المهن أو الخبرات أو السياسة، فيتضمن المجلس أعضاء من 15 حزبًا، ورغم أن الحزب الناصري ليس ممثلًا في هذا المجلس، إلا أن هناك أشخاص ممثلين في المجلس للاتجاه الناصري.

واستشهد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، على ذلك بوجود هدى عبدالناصر ونقيب المحاميين السابق سامح عاشور وغيرهم من الأعضاء، موضحًا أن صورة المجلس في يومه الأول مُبشره ويؤكد أنه يحمل الكثير من الأطياف السياسية والمهنية، فبه أعضاء كانوا قادة عسكريين سابقين وكبار، كما أن هناك تمثيل جيد للمرأة في هذا المجلس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه كان من المفترض أن تكون تمثيل المرأة في المجلس 10%، ولكن أصدر الرئيس السيسي قرارًا بجعل 20% من قائمة المعينين من السيدات، وهذا إن دل على شيء فإنه يّدل أن هذا المجلس سيستطيع مناقشة الأمور بعمق وهدوء، ويسهل الأمر على مجلس النواب، فإن كانت هناك قوانين اغضبت بعض المواطنين سيعطي مجلس الشيوخ مرحلة ثانية في المناقشة، الذي سيستفيد منها بشكل كبير الدولة المصرية والشعب المصري.

مسلم: رئيس الشيوخ لديه خبرة قانونية لا تنازع

من ناحية أخرى، تحدث الكاتب الصحفي عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فذكر أن عبدالوهاب لديه خبرة قانونية لا ينازعه أحد فيها، وكان لديه في الفترة الماضية فرصة كبيرة لإضافة خبرات سياسية له عندما تولى حزب مستقبل وطن، "هو مجاش من المحكمة على المجلس على طول، ده تولى الحزب منذ عام ودي خبرة سياسية".

وأوضح مسلم، أن رئيس مجلس الشيوخ يجمع بين الخبرات السياسية والقانونية، وهذا ما يحتاجه منصب رئيس مجلس الشيوخ، لذلك لم نجد أي شخصية في المجلس رشح نفسه أمامه، "كان فيه منافسة على منصبي الوكيل"، لكن عبدالوهاب كان عليه إجماع كونه رئيس حزب حائز على أغلبية، كما أنه شخص دخل المجلس بالانتخاب.

وتابع: "عبدالوهاب دخل المجلس بالانتخاب وده شيء كويس لرئاسة المجلس، هو ليس شرطا أن يكون رئيس المجلس من المنتخبين، ولكن يُفضل من أن أجل المواءمة ولكن ليس شرطا قانونيا، هو راجل لديه خبرة قانونية واسعة، أيضًا استطاع الفترة الماضية أن يكتسب خبرة سياسية نتوسم إن ده ينعكس على أداء المجلس بشكل أفضل إن شاء الله".