عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ به تنوع كبير وممثلون عن اليمين واليسار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الجلسة الأولى للمجلس التي عُقدت اليوم الأحد كانت إجرائية ومخصصة لأداء اليمين لكل الأعضاء، وسارت الأمور بطريق منظمة وجيدة جدًا.

وأضاف حسين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "كل شخص في مكانه أدى القسم، والتنظيم كان جيدًا، وكل جلس وفق ترتيب الأعضاء في المجلس، ولهذا فإن الأمور كانت سلسة جدًا".

وتابع، أنه عندما انتهى أداء القسم أجريت الانتخابات على منصب رئيس المجلس، وفاز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بأغلبية كاسحة بواقع 287 صوتًا، وبطلان 12 صوتًا، وغياب صوت واحد، وبالتالي صار رئيسًا رسميًا للمجلس.

وأوضح، أن رئيس المجلس صعد إلى المنصة بعدما سلمه الرئاسة جلال هريدي الذي كان رئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم، لافتًا إلى أن المجلس شهد تنوعًا كبيرًا، فمن أعضائه فريدة النقاش وسيد عبد العال من اليسار المصري، وهاني سري الدين من الوفد، بالإضافة إلى حزب النور السلفي.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس الشيوخ، فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب رئيس مجلس الشيوخ بالتزكية.

وشكل المجلس لجنة خاصة للإشراف على انتخاب رئيس مجلس الشيوخ برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضوية النواب إبراهيم حجازي وهاني سري الدين.

وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، التي يعمل بها مجلس الشيوخ، يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي، جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضوا عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.