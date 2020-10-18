عبدالرازق: مجلس الشيوخ سيحدث ثورة تشريعية.. وسنقدم شيئا مشرفا لمصر

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه يشعر بالتفاؤل بقدرة المجلس على تقديم أشياء رائعة تسعد المصريين تناسب التطور الذي تشهده البلاد على الأصعدة كافة.

وأضاف عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": "الله حبانا مجموعة متناغمة ومتنوعة في كل التخصصات تفخر بها مصر، ونأمل أن نقدم شيئًا مشرفًا للبلاد".

وتابع، أن اختصاصات مجلس الشيوخ ستكون مختلفة عن اختصاصات مجلس النواب، لكنهما سيؤديان المهمتين التشريعية والرقابية، مشددًا على أن دورهما سيكونان متكاملين.

وأوضح، أن الغرفة النيابية الأولى كانت محملة بأعباء كثيرة خلال السنوات الماضية بسبب كثرة التشريعات التي تتواكب مع تطور البلاد، وبالتالي كان لا بد من وجود مساندة وثورة تشريعية من جانب مجلس الشيوخ لتجديد القوانين ومناحي الحياة كافة بهذا التدخل التشريعي.

وأشار إلى أن محصلة اختلاف الرؤى إيجابية بالرغم مما قد تحدثه من بعض الاختلافات في الآراء: "دائما ما يكون اختلاف الرؤى ثريًا ويكون العمل الناتج عنه كاملًا ويغطي كل الاتجاهات، ولن أنحاز لحزب مستقبل الوطن، وأنا أنحاز للرأي الآخر قبل الرأي الجماعي".

وقال عبدالرازق إن انعقاد الجلسات الفعلية سيبدأ خلال 40 يومًا، حتى يستطيع المجلس استكمال لائحته على أفضل صورة وتسجيل اللجان، مضيفا: "لن نبدأ بلائحة جديدة وسنبني على ما سبق وسنحاول تجديد روحنا ووضع بعض النصوص التي تتسم بالمرونة وتساعد على سرعة الحركة.