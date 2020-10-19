بريد إليكتروني.. هدية من جامعة المنيا للطلاب

أعلنت جامعة المنيا، عن توفير إيميل جامعي لكل طالب، من خلال قطاع شئون الطلاب، أو مكتب رعاية الطلاب، ليكون الإيميل بمثابة البطاقة الشخصية الإلكترونية للطالب، ويتوجب عليه تفعيله مباشرة وتغيير الرقم السري الخاص به فور استلامه.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن البريد الإلكتروني يمنح الطالب العديد من الصلاحيات لدخول المنصات الجامعية، وكذلك الحصول علي حزم برامج "أوفيس 365" لشركة ميكروسوفت مجاناً، وتحميل العديد من البرامج الأصلية بصورة قانونية، والتي تتحمل الجامعة تكلفة تراخيص منتجاتها، إلي جانب الخدمات السحابية المميزة التي تتيح للطالب مساحة تخزينية تصل إلي 2 تيرا بايت مجاناً.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أتاحت لطلابها هذا العام العديد من الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وتوفير بريد إلكتروني جامعي لكل طالب علي نطاق موقع الجامعة www.minia.edu.eg، استعداداً لتطبيق نمط التعليم الهجين في العام الجامعي الجاري في ظل أزمة جائحة كورونا، بما يضمن التواصل والتفاعل الدائم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعملية التعليمية، واستخدام أحدث التقنيات وعناصر التعليم الإلكتروني، ليتمكن الطالب من الحصول علي الجانب المعرفي والمهاري من خلال التعليم عن بُعد، وتحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية التكنولوجيا للجامعة.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، إنه تم إعداد فيديو تعريفي عن طريقة التعامل مع البريد الإلكتروني، وكيفية الوصول لمنصة المقررات الدراسية، ومنظومة التعليم الإلكتروني المتكاملة الخاصة بجامعة المنيا، وكيفية تسجيل الدخول بها، وتتضمن فصول افتراضية، وغرف دردشة، وأنشطة تفاعلية، واختبارات إلكترونية، وتوصيف للمقررات، بجانب المحاضرات الإلكترونية، كما يمكن للطالب التواصل مع مسئول وحدة الخدمات الإلكترونية بكليته أو بمركز تكنولوجيا المعلومات، لحل أي مشكلة تخص حساب الطالب بالبريد الإلكتروني الجامعي، أو تحميل البرامج، والتعامل مع المنصة الجامعية.