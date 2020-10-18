إحالة طبيب المنيا المتهم بالتحرش بمريضته للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة مركز بني مزار، برئاسة المستشار أسامة ربيع، وتحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، اليوم الأحد، بإحالة طبيب الحميات المتهم بالتحرش بإحدى مريضاته، إلى محكمة الجنايات.

ورفضت محكمة جنح بني مزار، شمال محافظة المنيا، في وقت سابق، استئناف النيابة العامة بإخلاء سبيل الطبيب المتهم، وأمرت باستمرار حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.

وكان النائب العام قد أمر في 27 سبتمبر الماضي، بحبس طبيب باطنة بمدينة بني مزار بالمنيا، بتهمة "هتك عرض" مريضة، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها، التي أكدت قيام الطبيب بملامسة مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم محاولته التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها، وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

وبسؤال إحدى الطبيبات في المستشفى، أكدت عدم ملاءمة ما أتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وأكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب المتهم الواقعة، وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة، لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلاً، ولم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وباستجواب الطبيب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، مبرراً ما أتاه من أفعال معها، لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، متهماً ذوي المجني عليها بالتعدي عليه، وإتلافهم منقولات بالعيادة، والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، تفيد بتعرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب على يد طبيب يدعي "ع. ف."، أثناء توقيعه الكشف عليها.

وتابعت في بلاغها، بأنها فوجئت بالطبيب يقترب منها، ويتحرش بها محاولاً اغتصابها، إلا إنها صرخت وطلبت الاستغاثة، وتمكنت من إنقاذ نفسها، وتوجهت إلى مركز شرطة بني مزار، وحررت محضراً ضد الطبيب تتهمه بالتحرش.