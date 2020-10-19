مسؤولة إيطالية: ثلثا المصابين الجدد بفيروس كورونا دون أعراض

أعلنت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، ساندرا زامبا، اليوم الاثنين، أن ثلثي المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"حديثا، أصبحوا الآن بدون أعراض.

وقالت ساندرا، في تصريحات متلفزة، أوردتها وكالة أنباء آكي الإيطالية، إن "الإجراءات الجديدة لمكافحة كوفيد 19، اتخذت على أساس بيانات وتوقعات نموذج قررت بلادنا اعتماده"، موضحة أن الحكومة الإيطالية كانت في طريقها لفرض حظر تجوال.

وأكدت وكيلة وزير الصحة الإيطالية، أن القرارات التي أعلنت "يجب مقارنتها بالمؤشرات التي ظهرت من الاجتماعات العديدة للجنة الفنية العلمية".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعلن أمس الأحد عن مجموعة من التدابير الجديدة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي؛ إذ تنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة، والسماح لوجود 6 أشخاص فقط على الطاولة، وإغلاق الأبواب منتصف الليل.

كما سمحت الحكومة بحضور التلاميذ والمدرسين إلى المؤسسات التعليمية في أوقات متباعدة، وتقرر منع الحفلات والمعارض المحلية المنتشرة في إيطاليا، ما سيسبب أضرارًا في قطاع يوظف 34 ألف شخصا.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية الوطنية، في إيطاليا أمس الأحد، تسجيل 11 ألفا و705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه سجل 69 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد إلى 36 ألفا و543 حالة.

يشار إلى أن إيطاليا، أول بلد يجتاحه وباء كورونا في أوروبا، ووفقًا للأرقام الرسمية فإن لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في القارة، بعد بريطانيا.